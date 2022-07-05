Tatilde olan öğrenciler vakitlerini kütüphane ve spor salonlarında değerlendiriyor

KARABÜK Karabük'te okulların kapanmasının ardından öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini tatil süresince açık tutulan kütüphane ve spor salonlarında devam ettiriyor.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki tüm okullarda bulunan kütüphaneler ve spor salonları yaz tatilinde öğrencilerin hizmetine sunulmaya başlandı. Tatil süresince açık tutulacak olan kütüphane ve spor salonlarına gelen öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini devam ettirebilme fırsatı yakalıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "30 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarına göre ilimizde 5 tane öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye'de güzel bir derece elde ettiler. Onun yanında çocuklarımız kitlesel bir başarıda da çok iyiler. Bu yıl için farklı etkenlerden bir tanesi kitap okuma projelerimizdir. 3 yıldır yürüttüğümüz kitap okuma projelerimiz var ve onların karşılığını aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

Akbaş, Karabük'te eğitimde güçlü olmalarını sağlayan etkenlerden birinin de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinden kaynaklandığını söyledi.

"2023 yılına hazırlıklarımızı başlatmış olduk"

Kentte kütüphanesiz okul kalmadığını belirten Akbaş, "Okullarımıza güncel kitap desteği de devam ediyor. Bu anlamda kütüphanelerimizde kitap güncelliği artıyor. Gençlerimiz, yavrularımız evde oturacağına okullarımıza gelsinler, kütüphanelerimiz açık. Kütüphanelerimizden istedikleri gibi faydalansınlar. Müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ikramlarını da hazırlamışlar. Gençlerimiz burada hem kitaplarını okuyorlar hem de boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bugün burada şunu da yapıyoruz. İlimiz genelinde 21 adet spor salonumuz var. Bütün salonlarımızı açıyoruz. Gençlerimiz evlerinde oturacaklarına okul bahçelerinde veya salonlarımızda sporlarını yapsınlar. Bu anlamda inşallah 2023 yılına hazırlıklarımızı başlatmış olduk. Hem akademik başarı hem sosyal, kültürel ve sportif anlamda inşallah il olarak 2023 yılında daha iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Akbaş, 3 yıldan beri yürütülen proje çerçevesinde Karabük'ün akademik başarıda çok iyi bir yerde olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu senede iyi bir yerde olduğumuzu gördük. Biz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz yoğunlaşsın istiyoruz. Çocuklarımız fiziksel, zihinsel olarak gelişirken aynı zamanda ruhsal olarak da gelişsin ve olgun bireyler olsun diye düşünüyoruz."

Akbaş, öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 78 bin yardımcı kaynak destek paketi ile Karabük'te akademik başarı ve fırsat eşitliğinin sağlandığını aktardı.