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Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler - Son Dakika

Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler

05.02.2022 09:25

TÜRKİYE Kızak Federasyon Erzurum İl Temsilciliği'nin düzenlediği organizasyonla yarı yıl tatilinde yüzlerce ilkokul öğrencisine antrenörler tarafından kızak dersi verildi.

TÜRKİYE Kızak Federasyon Erzurum İl Temsilciliği'nin düzenlediği organizasyonla yarı yıl tatilinde yüzlerce ilkokul öğrencisine antrenörler tarafından kızak dersi verildi. Milli Takım Antrenörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu, "Tatilde Palandöken'e getirdiğimiz öğrencilere profesyonel kızağı öğrettik" dedi.

Sömestir tatilinde okullarından öğretmen ve idarecileri ile alınan ilkokul öğrencileri, otobüslerle Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Kızak Federasyonu'na ait kızak kafeye getirildi. Öğrencilere burada milli takım antrenörleri tarafından kızağın kısa bir tanıtımı yapıldı. Çocuklar daha sonra milli sporcuların kullandığı kızakları alarak antrenörler eşliğinde özel hazırlanan kızak pistine çıktı. İlk kez bir profesyonel kızağa binen öğrenciler, hızla aşağı inmenin keyfini doyasıya yaşadı.

Sömestir tatilinde yüzlerce öğrenciye kızak eğitimi verdiklerini ifade eden Milli Takım Antrenörü ve Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu şunları söyledi: "Gençler bu spora çok ilgili. Kızakla bir defa kayan artık vazgeçemiyor. Adrenalin olarak çok iyi bir spor. Gençlerin çok zevk aldığı bir spor. Kızakların altına tekerlek takmak suretiyle yazın da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tatilde öğrencilere ata sporumuz olan kızağı profesyonel bir şekilde öğretmek istedik. Erzurum'da ilkokul çağındaki çocuklarımızı kızak sporuyla tanıştırdık. Bilindiği gibi kızak sporu bizim büyüklerimizin, atalarımızın ve dedelerimizin yaptığı bir spor, özellikle Erzurum gibi kış memleketinde bu sporu aslında herkes biliyor. Federasyon olarak öğrencilere kızağın profesyonel olanı ile tanıştırdık. İçlerinde çok iyi olanlar vardı. İsterlerse buna devam edebilirler."

Öğrencilerden Ecenaz Laloğlu (11) ise, "Bize nasıl duracağımızı, nasıl kayacağımızı öğrettiler. Daha sonra arkadaşlarımızla birlikte yukarı çıktık. Sonra kaydık ve karda eğlendik. Tatili, kış olduğu için kayak yaparak ve dinlenerek güzel geçiriyoruz" diye konuştu.


Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
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Kayak Merkezi, Milli Takım, Erzurum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler - Son Dakika


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