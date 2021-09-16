Tatilden dönen aileyi taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

ANKARA'da, tatilden dönen aileyi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.15'te Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş bulvarı Gazipaşa kavşağında meydana geldi. Nallıhan istikametinden gelen Eren Günay D. yönetimindeki 26 VV 802 plakalı otomobil, Ankara istikametinden gelen ve tatilden döndüğü belirtilen Mustafa Kemal E. yönetimindeki 06 BNM 672 plakalı minibüsle kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hasar görürken, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Kazada 06 BNM 672 plakalı minibüsün sürücüsü Mustafa Kemal E.(36), minibüs içerisinde bulunan Deniz E.(2) ve İrina E.(34) ile 26 VV 802 plakalı otomobilin sürücüsü Eren Günay D., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.