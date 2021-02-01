Tatilden geldi yine tatile çıktı - Son Dakika

Tatilden geldi yine tatile çıktı

01.02.2021 17:07
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HAFTA SONU BÖYLE GEÇTİ2021'in ilk günlerini Meksika'nın Tulum kentinde geçiren Lourdes Leon, sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte yine aynı yere tatile gitti.

HAFTA SONU BÖYLE GEÇTİ

2021'in ilk günlerini Meksika'nın Tulum kentinde geçiren Lourdes Leon, sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte yine aynı yere tatile gitti. 24 yaşındaki Lourdes Leon, hafta sonunda da sevgilisi Jonathan Puglia ve bir grup arkadaşıyla çıktığı tatilde görüntülendi.

NEŞELİ SOHBET

Lourdes Leon ve Jonathan Puglia, yan yana oturup samimi bir sohbete daldı. Daha sonra karşılarındaki şezlonga oturan arkadaşlarıyla neşeli bir sohbete dalan çift, bu arada bir şeyler de yedi.

ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇMEDİ Lourdes Leon'un uzun süredir epilasyon yaptırmamasıyla gündeme geliyor. Genç kızın bu alışkanlığını sürdürdüğü de plajla çekilen fotoğraflarda gözlerden kaçmadı.

GÖSTERİ DÜNYASINDA KARİYER YAPIYOR

Madonna'nın ilk çocuğu olan Lourdes Leon, ünlü yıldızın spor hocası Carlos Leon ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Bir dönem Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly ile birlikte bir moda markası kuran Lourdes Leon, son olarak model olarak adını duyurdu.

MADONNA'NIN İLK ÇOCUĞU Tam adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan genç kadın, aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik de yapıyor. Annesinin en büyük çocuğu olan Lourdes Leon'un beş tane kardeşi daha bulunuyor. Madonna'nın Guy Ritchie ile olan evliliğinden dünyaya gelen Rocco Ritchie'nin yanı sıra evlat edindiği David Banda, Mercy James, Estere ve Stella adında kardeşleri var.

MASKE KOLUNDA

Lourdes Leon'un koronavirüsten korunmak için maskesini ihmal etmediği ama bunu koluna taktığı da dikkatlerden kaçmadı.

Tatilden geldi yine tatile çıktı

Lourdes Leon, Madonna, Meksiko, Puglia, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tatilden geldi yine tatile çıktı - Son Dakika Magazin


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