Tatile Adana'nın göbeğinde karla oynayarak girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatile Adana'nın göbeğinde karla oynayarak girdiler - Son Dakika

Tatile Adana'nın göbeğinde karla oynayarak girdiler

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki çocuklar, Adana'nın göbeğinde kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Tatile Adana'nın göbeğinde karla oynayarak girdiler, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki çocuklar, Adana'nın göbeğinde kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Toroslar'dan getirilen bir kamyon dolusu kar ile oynayan çocuklar, karne heyecanı da yaşayarak yarı yıl tatiline girdi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören miniklere Başkan Zeydan Karalar'ın talimatı ile kar sürprizi yapıldı. Toroslar'ın yüksek kesimlerinden kamyonla getirilen kar, bakım evinin bahçesine döküldü. Bahçeye çıkan minikler karla karşılaştıklarında büyük şaşkınlık yaşarken, kendilerini karların üzerine bıraktı. Birçoğu hayatlarında ilk kez kar gören minikler kardan adam yapıp, kartopu oynayıp, karların üzerinden kaydı.


Eğlenirken eğitmenin, eğitirken de eğlendirmenin mümkün olduğunu göstermek istediklerinin altını çizen Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, "Geleceğimizin teminatı, mimarı olacak çocuklarımızı bu kadar mutlu görmek bizim için en büyük kazançtır. Çocuklarımız burada sadece eğlenmedi, deneyimli eğitmenlerimizce kar, yağmur gibi hava olaylarının nasıl meydana geldiği hakkında bilgilendirildi. Böylece hem eğlendiler hem de öğrendiler" dedi.


Gündüz Bakım Evi Şube Müdürü Feride Hankaş da sosyalleşmek adına gerçekleştirilen etkinliğin çocukları mutlu ettiğini vurguladı.


Mutlu bir gün geçiren minikler kendilerine yapılan bu güzel sürprizden dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür ederken, karnelerini de aldılar. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Toroslar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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