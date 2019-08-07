Tatile çıkacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı

Tatile çıkacaklara 'dolandırıcılık' uyarısıMUĞLA - Turizm bölgelerindeki önemli otellerin internet sitelerini birebir kopyalayarak farklı bir müşteri hizmetleri numarası üzerinden dolandıran üç kişiden ikisi tutuklandı.

Tatile çıkacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı

MUĞLA - Turizm bölgelerindeki önemli otellerin internet sitelerini birebir kopyalayarak farklı bir müşteri hizmetleri numarası üzerinden dolandıran üç kişiden ikisi tutuklandı. Suç örgütü liderinin Hollanda'da olduğu tespit edilirken, şu ana kadar 11 mağdur şikayetçi oldu.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir mağdurun şikayet etmesi sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ile ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde 'Siber Dolandırıcılık' olayı üzerine özel ekip kuruldu.

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonunda suç örgütü liderinin Hollanda'da olduğu ve kimliği tespit edildi. 100'e yakın suç dosyası olduğu öğrenildi. Türkiye'de irtibatlı olduğu iki kişiden birisi Bodrum'da, diğeri İstanbul'da Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İki şüpheli tutuklandı. Olayda şu ana kadar 11 mağdur bulunuyor. Bu sayının artabileceği tahmin ediliyor.

Turizm bölgelerindeki büyük firmaların internet sitelerini kopyalıyorlar. Farklı bir uzantı ile site uzantısını değiştiriyorlar. Belli bir süre kullanılmış veya kullanılmayan bir müşteri hizmetleri numarası temin ediyorlar. Vatandaş rezervasyon yaptıracağı otelin müşteri hizmetlerini aradığını düşünerek aslında dolandırıcıları arıyor. Tahlis edilen parayı kendi hesaplarına yönlendirerek haksız kazanç sağlıyorlar. Müşteri otele gelince rezervasyonlarının olmadığını öğreniyor.

- "Rezervasyonlarınızı mutlaka kontrol edin"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur, tatilcilerin seçtikleri turizm acentelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Otel rezervasyonlarının telefonla mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Okutur; "İşlerini çok iyi yapan acentelerin yanı sıra bazı aksaklıklara neden olanlar olabiliyor. Tatilcilerin gidecekleri yerdeki otelleri iyi incelemeleri gerekli, gidecekleri otellere telefon açarak rezervasyonlarını doğrulatmaları, acente üzerinden yapılan rezervasyonlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Bu kontrol sayesinde gidecekleri yerde bir problemle karşılaşmayacaklar. Otelden yapılacak rezervasyon kontrolü ile acente üzerinden yaşanabilecek problemi daha başından çözmüş olacaklar. Otel rezervasyonlarını mutlaka kontrol edip, teyit etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

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