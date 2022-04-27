Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı - Son Dakika
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Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı

27.04.2022 13:38
Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı

Muğla'nın gözde turizm kentlerinden Marmaris'te, Ramazan Bayramı öncesi yerli misafirlerini ağırlamak için hazırlıklar sürüyor.

Muğla'nın gözde turizm kentlerinden Marmaris'te, Ramazan Bayramı öncesi yerli misafirlerini ağırlamak için hazırlıklar sürüyor. Turizmciler internet üzerinden tatil rezervasyonlarını yaptırmak isteyenleri sahte siteler için uyarırken, sahte sitelerdeki cazip fiyatlar ve promosyonlar da emniyet güçleri tarafından takip ediliyor.

Vatandaşların özellikle sosyal medyadaki paralı reklam ve promosyonlara dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Güney Ege Turistik Otel işletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, "Öncelikle tüketicilerin dikkat etmesi gereken en temel konu sosyal medya üzerinden gördükleri paralı reklamlar, promosyonlardır. Böyle bir promosyon görüldüğü vakit yazan telefon numarasını direkt arayarak rezervasyon yapmak yerine otelin resmi web sitesine girip bu numaranın doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca cep telefonlarına yada mail adreslerine gelen sahte promosyonlara da dikkat edilmelidir" dedi.

Turistik Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, "Sahte otel siteleri ve sahte seyahat acenteleri siteleri özellikle bayram dönemlerinde oldukça artıyor. Biz vatandaşların TURSAB olarak uyarılarımızı yapıyoruz. Bu konuyla ilgili çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü şu aşamaya kadar birçok vatandaşımız maalesef sahte siteler yüzünden dolandırıldı. Vatandaşlar bu konularda oldukça dikkatli olmalı ve öncelikle oradaki oteli aramaları gerekiyor. Gerçekten bu otele rezervasyonları yapılmış mı yapılmamış mı onu öğrenmeleri gerekiyor. Ayrıca bazı siteler de TURSAB logosunu ve bazı acentelerin logosunu bilgileri olmadan kullanabiliyorlar. O nedenle o logoda belirtilen acenteyi arayıp gerçekten bu sitenin o acenteye ait mi değil mi olduğunu öğrenmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Bazı şikayetleri emniyet birimlerine de bildirdiklerini belirten Esin, "Sahte siteler ile ilgili emniyet güçlerimizin bilişim bölümleri sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Bizlere gelen şikayetleri de kendilerine ilettiğimiz oluyor. Tespit ettikleri siteleri kapatıyorlar ve nereden açılmış, kim açmış gibi bilgilerine de ulaşılıyor. Tespit edilen kişiler ağır yaptırım ve cezalara çarptırılıyor" ifadelerini kullandı.

Turizmciler tatil için rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşları sadece bilinen ve güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıp, mutlaka tatil tarihi için yer ayırtılan oteli arayarak gerekli kontrolleri yapılması ve sahtekarlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

(Güldemet Kızıl - İHA)

Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı
Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı
Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı
Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı
Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı
Tatile çıkacaklara sahte web sitesi uyarısı

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Marmaris, Turizm, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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