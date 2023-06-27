Tatile çıkan anne ve oğlu takla atan araçta can verdi - Son Dakika
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Tatile çıkan anne ve oğlu takla atan araçta can verdi

27.06.2023 15:29

İzmir'den Malatya'ya bayram tatili için giden bir araç Uşak'ın Banaz ilçesinde kaza yaptı. Anne ve oğlu hayatını kaybederken, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'den Malatya'ya bayram tatili için giden bir ailenin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak mevkiinde meydana geldi. İddialara göre S.Y. kontrolündeki 35 DA 2743 plakalı araçla Ankara istikametine seyir halindeyken aracın kontrolü henüz bilinmeyen sebepten kayboldu. Kontrolü kaybolan araç önce orta refüje çarptı sonrasında da takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

ANNE İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrasında kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.Y., yolcu konumundaki İ.Y. yaralanırken yine yolcu konumundaki Gülşen Aydın ve oğlu Vahap Baki Aydın hayatını kaybetti. Kaza yapan aracın Malatya'ya bayram tatili için gittiği öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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