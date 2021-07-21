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Tatile çıkan maskeyi çıkardı! Unutulan maskeler, koronavirüse davetiye çıkarıyor - Son Dakika

Tatile çıkan maskeyi çıkardı! Unutulan maskeler, koronavirüse davetiye çıkarıyor

21.07.2021 09:57

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye'de vaka sayılarında belirgin bir artış yaşanıyor. Artışa dikkat çeken uzmanlar temizlik ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatırken, uzun süren Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkan vatandaşların kalabalık ortamlarda maskelerini çıkarmamaları konusunda uyardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Maskenin çıkması virüsün bulaş hızını arttırıyor" dedi.

Koronavirüsle mücadele devam ederken Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları da artıyor. Uzun geçecek Kurban Bayramı tatilinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken uzmanlar, virüsün hala var olduğunu söyleyerek, "Tokalaşma, öpüşme, sarılma gibi yakın temasla bulaşma oluyor. Pandemi bitmedi. Lütfen maskenizi çıkarmayın, mesafenizi azaltmayın, öpüşmeyin, sarılmayın, tokalaşmayın" sözlerine yer verdi.

"HAVALANDIRILMIŞ EVLERE GİRİN"

Sabah'ın haberine göre uzmanlar ayrıca, ev ziyaretlerinde havanlandırılmış evlerin önemine de dikkat çekerek, "Sevdiklerinizi bahçe, balkon, penceresi açılıp bol bol havalandırılmış evlerde ziyaret edin" sözlerine yer verdi.

"DENİZDE YÜZMEYİ TAVSİYE EDİYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar, " Türkiye'de aşılama hızı azaldı. Herkese tatile gitmeden önce aşısını yaptırmasını öneriyorum. Delta varyantı da var, Avrupa'da sayılar artıyor. Daha önce de Avrupa'dan sonra bizde de pik yaşandı, yine olabilir. Tatil yerlerinde maske kuralına uyulmuyor. Sanki tatilde herkes korona değilmiş, PCR testleri yapılmış ve negatif gelmiş gibi bir hava var. Maske mesafe kurallarına uymalıyız. Birkaç hafta içinde de pik noktasını yaşayabiliriz. Tatilcilere denizde yüzmelerini öneriyorum, havuzlar daha riskli." ifadelerine yer verdi.

KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ise "İnsanlar aşı da olsalar, hastalığı geçirmiş de olsalar geçirdikten sonra antikorları yüksek de olsa ana şartların hepsine sıkı sıkıya uymaları lazım. Bunlar da çok basit kurallar ve basit kurallar deyip göz ardı etmemek lazım. Toplandığımız ve kapalı ortamda aynı havayı soluduğumuz, maskelerimizi çıkardığımız zaman hastalığın bulaşma riski de artıyor. Bayramda da bir araya gelip kalabalık ortamlarda bulunuyoruz, bulaşma da artacaktır" dedi.

TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK GEREKLİ

Temizliğe dikkat çeken Kağıthane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Keramettin Kurt, "Havuzlar doğru klorlanmış ise virüs bulaşmaz, güneşlenirken de sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Ortak kullanım alanlarında temastan sonra elleri yıkamak ve dezenfekte etmek gerekir." dedi.

Tatile çıkan maskeyi çıkardı! Unutulan maskeler, koronavirüse davetiye çıkarıyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kurban Bayramı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatile çıkan maskeyi çıkardı! Unutulan maskeler, koronavirüse davetiye çıkarıyor - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Majo Gokmen: Afganistandan gunde 500 - 1.000 kisi Turkiyeye giris yapiyor,çogu delta varyanti tasiyorlar ,rus turistlerde virusu getiriyorlar,yeni salgin patlamasi yakindir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Tatile cıkan Türkler yuzunden cogaldı dimi Avrupadan gelen suriyeden gelen afganistandan gelenler yuzunden degil Gene bizim halkımız yuzunden artıyor dimi yazık ya Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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