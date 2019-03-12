Son Dakika Haberleri: Tatile Geldi, Alışverişte Asansörde Mahsur Kaldı

Tatile Geldi, Alışverişte Asansörde Mahsur Kaldı

33 dakika önce

Antalya'ya eşiyle birlikte tatile gelen Alman kadın turist, alışveriş esnasında cam asansörde mahsur kaldı.

Tatile Geldi, Alışverişte Asansörde Mahsur Kaldı, System.String[]
Antalya'ya eşiyle birlikte tatile gelen Alman kadın turist, alışveriş esnasında cam asansörde mahsur kaldı. Yarım saat boyunca iki kat ortasında kalan kadını asansör boşluğundan giren asansör şirketi yetkilisi kapıyı açarak çıkardı.

Olay, bugün Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde 11.00 sıralarında meydana geldi. Antalya'ya bir süre önce tatile gelen Alman Yousef-Marin çifti, alışveriş için 3 katlı iş hanına girdi. Alışveriş esnasında asansörle eşinin bulunduğu kata inmek isteyen Marin isimli kadın, ikinci kata geldiği sırada kapı açılmadı. İddiaya göre ise, kadının asansörden çıkamadığını fark eden bir esnaf, yardım amacıyla kapıyı açmak istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, asansör içerisinde kalan turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Kapının dışarıdan açılmaması üzerine, asansör şirketine bilgi verildi. Bu sırada dışarıda eşinin kurtarılmasını bekleyen Yousef isimli Alman turist ise eşini sakinleştirmeye çalıştı. Bir müddet sonra olay yerine gelen şirket personeli, asansör boşluğundan ilerleyip, asansör içerisine girerek kapıyı açtı.

Yaklaşık yarım saat sonra asansörden çıkan ve korktuğu gözlenen Alman kadını eşi su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Bölge esnafı da kadına çay ikram etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

turist, Antalya, 3. Sayfa
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