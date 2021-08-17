Tatile geldi Kızılay gönüllüsü oldu - Son Dakika

Tatile geldi Kızılay gönüllüsü oldu

ANKARA - Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi birçok aileyi hazırlıksız yakaladı. Bölge halkıyla birlikte akraba ziyareti veya tatil amaçlı gelen vatandaşlar da afetten olumsuz etkilendi. Onlardan bazıları geri dönmek istemedi ve Kızılay'ın gönüllüsü olarak afetzedelerin yardıma koştu.

1 haftalık tatillerini Batı Karadeniz bölgesinde geçirmek isteyen Kaşıkoğlu ailesi sel felaketine tatillerinde yakalandı. Ailenin en büyüğü Abdullah Kaşıtoğlu; 1 haftalık tatil için bölgeye geldiklerini belirtirken "Ne yapabiliriz diyerek Kızılay gönüllüsü olduk" dedi. Ailenin en küçük bireyi de çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine battaniye dağıtarak destek oldu.

Sene Özbay da yazlıkçı olarak geldikleri Kastamonu'nun bozkurt ilçesinde hem ölümle burun buruna geldi hem de Kızılay gönüllüsü olarak yardıma koştu. Özbay, olay anında tehlikeyle burun buruna gelmesine rağmen hiçbir şey düşünmeden Kızılay gönüllüsü olup yardım çalışmalarına katıldı.

Akrabalarına yardımına geldi Kızılay gönüllüsü oldu

Kızılay Gönüllüleri, sahada yıkıma uğrayan bölgelerde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Sel felaketinin ardından akrabalarının durumunu merak edip bölgeye Gelen Göksal Yıldız daha sonra Kızılay gönüllüsü olarak yardımlara katkı sağladı.

Yardım için kırık ayağını hiçe saydı

Sel Felaketini televizyonda duyan bir vatandaş alçılı ayağını düşünmeden yardım etmek için Kızılay gönüllüsü olmaya karar verdi. Önce alçısını çıkarttırıp ayağını denedi ardından yardım için afet bölgesine geldi. Kızılay'ın Gönüllü neferleri her yaş grubundan Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi için gönüllü oluyor. Iğdır'dan ootostop çekerek önce Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalara destek veren bir vatandaş ise ardından hiç durmadan Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketine koştu.

Türkiye'nin geçen haftalarda yaşadığı yangın felaketlerinde gece gündüz demeden çalışan Kızılay gönüllüleri, sel felaketinden etkilenen bölge halkına yardım içinde seferber oldu. Kızılay gönüllüleri, afet bölgesinde tüm yardım çalışmalarında aktif görev alırken sokak sokak dolaşıp afetzedelere ekmek, su dağıtıyor, sokakların çamurdan arındırılması için temizlik çalışmalarına yardım ediyor, köylere yardım malzemesi götürüp psikososyal destek ekibi ile çalmadık kapı bırakmıyorlar.