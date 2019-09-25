Tatile geldiği Marmaris'ten dönemeyen Kazak sanatçı sergi açtı

Kazakistan'dan 8 yıl önce tatil amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 34 yaşındaki Zhanna Bekisheva, yurt edindiği Marmaris'te yaptığı elişlerini açtığı sergi ile ziyarete açtı. Oldukça ilgi gören serginin 1 Ekim tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.



Kazakistan Almati Kaynar Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan 34 yaşındaki Ressam ve El İşleri Sanatçısı Zhanna Bekisheva, 2011 yılında tatil amaçlı geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesine hayran kaldı. Hayatının geri kalan kısmını Marmaris'te yaşamak için ilçeye yerleşen Zhanna Bekisheva, yaptığı resimler ve 3 boyutlu el emeği eserleri ile vaktini değerlendirmeye başladı. Bugüne kadar birçok karma sergide yer alan Sanatçı Zhanna Bekisheva ilk kişisel sergisini Marmaris'teki bir AVM'de sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide en çok ilgi çeken eser ise Kazakistan'da av için kullanılan, Beşiktaş taraftarlarının büyük ilgisini çeken Kara Kartal tablosu oldu.



Kazakistan Almati Kaynar Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan, Rusça ve İngilizce'nin yanında Türkçe'yi çok iyi konuşan Sanatçı Bekisheva ilkokul yıllarından beri resim yaptığına dikkat çekerek; "8 yıl önce Marmaris'e tatile geldim ve burada yaşamaya karar vererek kaldım. Resim çalışmalarına devam ederken, 2015'te henüz 3 yaşında olan kızıma çok istediği 3 boyutlu bir Balerin tablosu yaptım. İşte o tablonun fotoğraflarını internette paylaşınca da siparişler de gelmeye başladı. ve ben o günden sonra kendi tarzım kabul ettiğim, 'Resim üstüne üç boyutlu tablolar' yapmaya devam ettim. Daha önce Marmaris'te birçok karma sergide yer aldım. Tablolarımı genel olarak gerçek doğal malzemeler kullanarak yapıyorum. Bu ilk kişisel sergimde yer alan Kara Kartal Tablosundaki tüyler; Kazakistan'da dönemi gelince tüy atan kartalların geride bıraktığı tüylerdir. Onları toplayıp tablomda değerlendirdim. Diğer tablolarımıda, aynı kartal tablosu örneği gibi tamamen doğal malzemelerden yaptım" dedi. - MUĞLA