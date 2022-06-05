Olay, Yalı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Enes B. (25) tatil için Kocaali'ne geldi. Öğle saatlerinde suya giren 25 yaşındaki genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin dalgalarla boğuştuğunu gören bölgedeki cankurtaranlar müdahale etti. Sudan çıkartılan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında Enes B., Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tatile gelen genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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