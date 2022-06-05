Tatile gelen genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tatile gelen genç boğulma tehlikesi geçirdi

05.06.2022 13:58
Tatile gelen genç boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesine tatile gelen 25 yaşındaki genç, girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesine tatile gelen 25 yaşındaki genç, girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekibi tarafından kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yalı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Enes B. (25) tatil için Kocaali'ne geldi. Öğle saatlerinde suya giren 25 yaşındaki genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin dalgalarla boğuştuğunu gören bölgedeki cankurtaranlar müdahale etti. Sudan çıkartılan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında Enes B., Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Hayat kurtaran altın burunların zorlu sınavı Hayat kurtaran altın burunların zorlu sınavı Sakarya'da Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası düzenlendi Sakarya'da Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası düzenlendi
Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatile gelen genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 14:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tatile gelen genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement