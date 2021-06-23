YTB, Avrupa'dan memleket yoluna çıkan Türk vatandaşlarını Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatan Türkiye'de geçirmek için kara yoluyla memleket yoluna çıkan Türk vatandaşlarını bu yıl da Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz sezonunun gelmesiyle izin ve tatillerini ana vatan Türkiye'de memleketlerinde geçirmek isteyen, büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşayan vatandaşların kara yolu yolculukları başladı.

Her yıl Türk vatandaşlarının seyahatlerinin güvenli ve huzurlu geçmesi için çalışmalar yürüten YTB, Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları iş birliğinde önceki yıllarda başlatılan sınır ötesi karşılama faaliyetlerine bu yıl da devam etti.

Faaliyetler kapsamında Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli, Sırbistan sınır kapılarında Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlara yardımcı olmak için göreve başladı.

YTB personeli ve Türk polisi, ana vatan yolundaki vatandaşların gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra seyahat güvenliği için hatırlatmalarda bulunuyor.

YTB Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Avrupalı Türkler #MemleketYolu'nda bu yıl da yalnız değil. Göğsünde ay yıldız ile Türk Polisi ve #YTB personeli ana vatan Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Sırbistan Sınır kapılarında göreve başladı. #NeredeVatandaşımızVarsaOradayız." ifadesini kullandı.

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