Tatile gelen Hollandalı turistten 3 gündür haber alınamıyor (2)
2 saat önce
ÜLKESİNE GİTMİŞAntalya'ya gelen ve ailesinin 3 gündür haber alamadığı, Hollanda uyruklu Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs'ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:14 Kaynak: DHA
ÜLKESİNE GİTMİŞ
Antalya'ya gelen ve ailesinin 3 gündür haber alamadığı, Hollanda uyruklu Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs'ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde konakladığı otelden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Navarro'nun saat 10.45'te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali'nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğü kaydedildi.
Otogarda Bilet Bulamayınca Bunalıma Giren Vatandaş, Ekmek Bıçağıyla Boğazını Kesti
Antalya'da Konser Verecek Olan Jennifer Lopez'in İstek Listesi Şaşırttı
Bir Babanın Yıkıldığı An! Oğlundan Kalan Fotoğraflarla Kendini Avuttu
Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi