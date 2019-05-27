Son Dakika Haberleri: Tatile gelen Hollandalı turistten 3 gündür haber alınamıyor (2)

Tatile gelen Hollandalı turistten 3 gündür haber alınamıyor (2)

2 saat önce

ÜLKESİNE GİTMİŞAntalya'ya gelen ve ailesinin 3 gündür haber alamadığı, Hollanda uyruklu Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs'ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı.

Tatile gelen Hollandalı turistten 3 gündür haber alınamıyor (2), System.String[]

ÜLKESİNE GİTMİŞ
Antalya'ya gelen ve ailesinin 3 gündür haber alamadığı, Hollanda uyruklu Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs'ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde konakladığı otelden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Navarro'nun saat 10.45'te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali'nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğü kaydedildi.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:14 Kaynak: DHA
Antalya, Hollanda, Güncel
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