Son Dakika Haberleri: Tatile gelen iranlı avukat kalpten öldü
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Tatile gelen iranlı avukat kalpten öldü

1 saat önce

İRAN'dan Antalya'ya bir yakınının yanına tatile gelen avukat Alireza Fathali (35), kalp krizi sonrasında götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tatile gelen iranlı avukat kalpten öldü, System.String[]

İRAN'dan Antalya'ya bir yakınının yanına tatile gelen avukat Alireza Fathali (35), kalp krizi sonrasında götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 4 Ekim günü Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 46 Sokak'taki sitede meydana geldi. Tatilini geçirmek üzere İran'dan Antalya'daki bir yakınının yanına gelen avukat Alireza Fathali, aniden rahatsızlanıp düştü. Yakınları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Alireza Fathali, müdahale rağmen kurtarılamadı. Fathalı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Alireza Fathali'nın cenazesi, bir cenaze şirketi tarafından İran'ın başkenti Tahran'a gönderildi.

Antalya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
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