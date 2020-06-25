Tatile gelen polis memuru, çayda boğuldu - Son Dakika

Tatile gelen polis memuru, çayda boğuldu

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesine tatile gelen polis memuru Sergen Durma (30), serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesine tatile gelen polis memuru Sergen Durma (30), serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu. Polis memurunun 6 aylık evli olduğu öğrenildi.

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sergen Durma, tatil için ailesiyle birlikte Köyceğiz'e geldi. Durma, dün öğle saatlerinde serinlemek için Pınar Mahallesi'nden geçen Yuvarlakçay'a girdi. Ancak debisi yüksek olan suda dengesini kaybedip, düştü. Akıntıyla sürüklenip, kayalıklara sıkışan polis memuru, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru yaşamını yitirdi. Bitlis'in Değerli köyü nüfusuna kayıtlı ve 6 aylık evli olduğu öğrenilen Durma'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:58 Kaynak: DHA

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