Fuhuş operasyonunda şaşırtan detay: Cinsel ilişkiye zorlanan Rus kadının jinekoloji doktoru olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda şaşırtan detay: Cinsel ilişkiye zorlanan Rus kadının jinekoloji doktoru olduğu ortaya çıktı

12.12.2022 11:49

Bursa merkezli olarak 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Türkiye'ye tatil için gelen Rus kadınları hedef aldığı belirlenen fuhuş çetesinin, jinekoloji doktoru kadını da 2,5 ay fuhuş yapmaya zorladığı tespit edildi.

Fuhşa zorlanan 13 kadından Rus uyruklu jinekolog Oksana A.'nın (37), tatil için geldiği Mardin'de suç örgütü üyeleri ile tanışarak arkadaşlık kurduğu, en son 2,5 ay önce de tatil için Türkiye'ye davet edilerek tuzağa düşürüldüğü öğrenildi.

13 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Aralık'ta, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 1'i yabancı uyruklu, 3'ü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.

Fuhuş baskınında ilginç detay! İlişkiye zorlanan Rus kadının mesleği herkesi şaşırttı

'YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ' ŞİFRESİNİ KULLANMIŞLAR

Evlerde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kadınları ilişkiye zorladıkları kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştuklarını tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi. Koruma altına alınan, şüphelilerin Türkçe isimler verip, erkeklerle de bu isimle tanıştırıldığı yabancı uyruklu Z.K., ?N.G., ?S.R., ?N.E., ?M.Y., ?D.M., ?S.S., ?O.A., ?A.A., ?M.D., ?S.D., ?F.M. ve ?A.A. isimli kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheliler Mithat D., ?Hüseyin K., İbrahim E., Sercan G., Ümit K., ?Gazi D., ?Uğur Y., ?Uğur T., ?Serkan A., ?Buse G., ? Sebahat P. ile ? Mukhabbat K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş baskınında ilginç detay! İlişkiye zorlanan Rus kadının mesleği herkesi şaşırttı

RUS JİNEKOLOG İLE ÖNCE ARKADAŞLIK KURMUŞLAR

Kurtarılan kadınlardan Rus uyruklu Oksana A.'nın ülkesinde jinekolog olduğu, tatile geldiği Mardin'de suç örgütü üyeleriyle tanışarak arkadaşlık kurduğu belirlendi. Ülkesine dönen Oksana A. ile telefonla görüşmeye devam eden şüphelilerin onu tatil için davet ettikleri tespit edildi. En son 2,5 ay önce Türkiye'ye gelen Oksana A.'ya zorla fuhuş yaptırıldığı saptandı. Oksana A. ve diğer kadınlar, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Fuhuş baskınında ilginç detay! İlişkiye zorlanan Rus kadının mesleği herkesi şaşırttı
Fuhuş baskınında ilginç detay! İlişkiye zorlanan Rus kadının mesleği herkesi şaşırttı
Fuhuş baskınında ilginç detay! İlişkiye zorlanan Rus kadının mesleği herkesi şaşırttı
Kaynak: DHA
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