Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi
10.01.2021 22:16
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Nihal Candan, beyaz bikinisiyle gül banyosu yaptığı küvette cesur pozlar verdi. Nihal Candan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte Benim Stilim programı ile tanınan Nihal Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde otelde kalan Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından cesur pozlarını yayınladı.
KÜVETTE CESUR POZLAR VERDİ
Instagram'da 779 bin takipçisi olan Nihal Candan, beyaz bikinisiyle gül banyosu yaptığı küvette cesur pozlar verdi. Nihal Candan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Öte yandan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde verdiği bornozlu pozuyla gündem olmuştu.
İşte Nihal Candan'ın cesur küvet pozları:
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