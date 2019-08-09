Son Dakika Haberleri: Tatile giden aile kaza yaptı, sürücü öldü, eşi ve oğlu yaralı
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Tatile giden aile kaza yaptı, sürücü öldü, eşi ve oğlu yaralı

57 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesine tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Tatile giden aile kaza yaptı, sürücü öldü, eşi ve oğlu yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesine tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Alpay Barış (47) ölü, eşi Gülden (33) ile oğlu Ömer Barış (7) ise yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Söke- Milas Karayolu TOKİ Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alpay Barış yönetimindeki 34 NG 0970 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Barış yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Gülden Barış ile oğlu Ömer Barış yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Gülden Barış ve oğlu Ömer, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Barış'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü Alpay Barış'ın cansız bedeni ise Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
İstanbul'da yaşayan Barış Ailesi'nin Didim'e tatile gelirken yolda kazanın yaşandığı belirtildi.


Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:53 Kaynak: DHA
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