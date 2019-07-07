Son Dakika Haberleri: Tatile giden ailenin evlerinde yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tatile giden ailenin evlerinde yangın çıktı

51 dakika önce

Erzincan'da çocuklarının yanına tatile giden ailenin evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Tatile giden ailenin evlerinde yangın çıktı, System.String[]
Erzincan'da çocuklarının yanına tatile giden ailenin evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, bugün saat 13. 00 sıralarında Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, başka bir şehirde oturan çocuklarının yanına tatile giden ailenin evinde, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Apartmanda daireden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ikamete camdan girerek yangına müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı.

Olayda evde maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı! Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatile giden ailenin evlerinde yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]