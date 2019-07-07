Tatile giden ailenin evlerinde yangın çıktı
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Erzincan'da çocuklarının yanına tatile giden ailenin evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
'da çocuklarının yanına tatile giden ailenin evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Olay, bugün saat 13. 00 sıralarında Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, başka bir şehirde oturan çocuklarının yanına tatile giden ailenin evinde, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Apartmanda daireden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ikamete camdan girerek yangına müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı.
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