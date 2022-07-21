Tatile giden genç kız dehşeti yaşadı; darp edildi, tacize uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatile giden genç kız dehşeti yaşadı; darp edildi, tacize uğradı

21.07.2022 10:05
Tatile giden genç kız dehşeti yaşadı; darp edildi, tacize uğradı

Bayram tatili için Sakarya'ya giden genç kız, sokakta yürürken bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı.

Bayram tatili için Sakarya'ya giden genç kız, sokakta yürürken bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tepki gösteren genç kıza öfkelenen tacizci, bu kez saldırmaya başladı. Feci saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, tacizci daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de yaşayan üniversite öğrencisi Şevval Ö., geçtiğimiz bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine gitti. Akşam saatlerinde kuzenleri ile sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö. iddiaya göre sokakta bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi. Fotoğraf çekildiğini fark eden öfkeli tacizci T.A. araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız bir tekel bayiine girerek yardım istedi. Tekel bayiine de gelen saldırgan T.A. genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırdı, daha sonra da telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırıdan kaçarak kurtulan genç kız iddiaya göre daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polisin yapmış olduğu çalışma sonucunda bulunan T.A. yakalanarak, adli makamlarca tutuklandı.

"'Beraber olalım, bu geceyi beraber geçirelim' tarzında sözlü tacizde bulundu"

Saldırıya uğrayan Şevval Ö., "Pazartesi gecesi saat 00.00 gibi kuzenlerimle çarşıdan döndük. Karasu'daydık tatilde. Sahilde oturmaya gittik. Hırkamı almak için eve çıkacaktım, geri döndüm. Yürüyerek devam ettiğimde de bir tekenin önünden geçtim. Bir araba vardı, o arabayı da geçtim. Sonrasında arkamdan bir ses duydum. 'Benimle gel, gel beraber gidelim' gibi. İlk başta kulak vermedim, sonra bu tekrarladı. Bana söyleyip söylemediğinden emin olmak için dönüp baktım ve göz göze geldik. 'Bana mı diyorsun?' dediğimde 'Evet sana diyorum' dedi. 'Hadi gel gidelim. Beraber olalım, bu geceyi beraber geçirelim' tarzında sözlü tacizde bulundu. 'Plakanı çektim, şimdi polisi arıyorum' diye ifade ettiğimde de arabasına bindi. Telefonumu hemen açıp aklıma gelen olan annemi ya da polisi arayacaktım zaten hani 'böyle bir durum yaşıyorum gelin' diye. İlk önüme kuzenim geldiği için kuzenimi aradım. 'Çabuk gelin, ben tacize uğradım burada' dedim. Ama kendisinin gittiğini düşündüm bunu yaptığımda. Kafamı telefondan kaldırdığım gibi karşıdan aynı arabanın bana geri geri hızlı bir şekilde geldiğini görünce kendimi sağ tarafa attım. Etrafıma baktım kaçacak bir yer aradığımda bir tekel bayii gördüm. Kendimi o tekelin içine attım" dedi.

"'Beni öldürecek kurtarın' dedim"

Konuşmasına devam eden Şevval Ö. "Ben tekel bayiine sığınıp yardım istedim, 'beni öldürecek' dedim. Telefonumu elimden alarak 'Bu telefonla mı polisi arayacaktın? Bu telefonla mı benim plakamı çektin?' diye hakaretler etti. Sürekli telefonumla bana vura vura telefonumu şu hale getirdi. Ben koşarak bir arabanın içine saklandım, o da kendi arabasına gidip silahını alıp küfürler etmeye başladı. O ara kuzenlerim geldi, kuzenlerime aynı şekilde saldırıda bulundu. Sonrasında işte orada oluşan kalabalığa da silah gösterip onlara da tehditler savurup sonra da oradan gitti. Ben de arabasına bindiğim insanlarla beraber karakola gidip ifademi verip aynı şekilde hastaneye gidip darp raporumu aldım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sakarya'da iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı Sakarya'da iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı LİSELİ GENÇLERİN ELEKTRİKLİ 'PAYİDAR'I TEKNOFEST'DE LİSELİ GENÇLERİN ELEKTRİKLİ 'PAYİDAR'I TEKNOFEST'DE
Kaynak: İHA

Sakarya, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatile giden genç kız dehşeti yaşadı; darp edildi, tacize uğradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
09:35 Ruslar Avrupa'ya gaz verdi! Fiyatlar düşüyor
09:35 Zorunlu kapatma yeniden mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
09:32 Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı
09:26 ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:01 Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
08:59 Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 10:05:39. #1.12#
SON DAKİKA: Tatile giden genç kız dehşeti yaşadı; darp edildi, tacize uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement