Tatile giden genç kıza dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Tatile giden genç kıza dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

21.07.2022 17:26
Tatile giden genç kıza dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen genç kıza dehşeti yaşatan şahsın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen genç kıza dehşeti yaşatan şahsın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

İstanbul'da yaşayan Şevval Ö., bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine geldi. 19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö., iddiaya göre sokakta Talip A.'nın sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi. Fotoğraf çekildiğini fark eden Talip A., araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız, bir tekel bayiine girerek yardım istedi. Tekel bayiine de gelen saldırgan, genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırıp telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından genç kız darp raporu alırken, tacizci Talip A. ise tutuklanarak Sakarya 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Çok sayıda farklı suçtan kaydı varmış

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Talip A.'nın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkat çekti. Talip A.'nın "Erkek adam yalakalık, sarkıntılık yapmaz", "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı", "İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler" şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü. - SAKARYA

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TATİL SIRASINDA TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZ ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA TATİL SIRASINDA TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZ ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Kaynak: İHA

İstanbul, Sakarya, Tatil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatile giden genç kıza dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatile giden genç kıza dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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