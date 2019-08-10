Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar
1 saat önce
Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı
tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.
Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul
'dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma
, Avşa
ve Marmara
adalarına geçmek isteyen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sıra beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar sırayı bırakıp geri döndü.
Kuyruğun başı var sonu yok
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
ilçesinde bulunan feribot iskelelerinde araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı. - TEKİRDAĞ
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