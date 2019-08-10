Son Dakika Haberleri: Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar

1 saat önce

Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.

Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar, System.String[]
Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor. Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sıra beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar sırayı bırakıp geri döndü. Kuyruğun başı var sonu yok Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan feribot iskelelerinde araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.
(İHA)
Kurban Bayramı, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı
Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Bakan Akar'dan bayram mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 12:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]