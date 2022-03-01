TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ - Son Dakika
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TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

01.03.2022 22:03

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 90 kişi Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Gelenlerden Meltem Layık korkunç bir süreç yaşadıklarını anlatarak, "Odessa daha hafif yaşadı bu süreci. Diğer şehirlerdeki tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz gibi televizyondan ve internetten takip ettik. Ama yavaş yavaş orası da karışmaya başlayınca, bizde buraya her şeyimizi bırakıp gelmek zorunda kaldık. Umarım barış sağlanır ve her şey tatlıya bağlanır diye düşünüyoruz. Kedimizi de aldık. Evimizi kapattık ve geldik. Konsolosluğumuz çok yardımcı oluyor onu söylemek isterim. Dört tane bomba patladı. Biz sadece dört tanesini duyduk. İlk gün 7-8 yere bomba atılmış ya da füze. İlk günkü bayağı birebir, evimize çok yakındı. Çok stresli bir gün geçti. Üçüncü ve dördüncü günü de ikişer tane patladı, arkasından da zaten biz gelmeye karar verdik. Her şekilde evcil hayvanları alıyorlar. Hiçbir şekilde pasaport, belge arzu etmiyorlar. Onları da elinize alıp beraberinizde getiriyorsunuz" diye konuştu.

UKRAYNALI KIZ ARKADAŞI VE AİLESİNİ GETİRDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bilişim uzmanı olarak çalışan Evrim Alacan, Ukraynalı kız arkadaşı Maryna Korshun, annesi ve kardeşini de beraberinde Türkiye'ye getirdi. İlk bombaları duyunca savaşın başladığını fark ettiklerini söyleyen Alacan, "Bir kaç gün sabrettik, dayandık ama en son yer altında uyumak zorunda kaldık. Artık sabrımız taştı, binip gidelim dedik. Ayın 26'sında yola çıktık, Moldova, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'ye geldik. Ben kız arkadaşımla ile birlikte yazılımcıyız. İki yıldır orada çalışıyorum şimdi geri döndüm. Kız arkadaşımın annesi ve kardeşini aldım. Ailesini de kurtardım" diye konuştu.Alacan'ın kız arkadaşı Maryna Korshun, annesi ve kız kardeşi ile geldiklerini belirterek, diğer yakınlarına yardım edemediği için üzgün olduğunu söyledi. Korshun, "Sadece birinci yakınlarımı alabildim. Diğerlerini taşıyamadık. Yardım edemediğimi için çok üzgünüm savaştan dolayı" dedi. (DHA)

TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

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Ukrayna, Romanya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ - Son Dakika
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