Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına organizasyonu da yaptı - Son Dakika

BURSA'da, işletme sahibi Ali Koçak 10 günlükken sahiplendiği, tatile götürüp, doğum günü partisi düzenlediği kuzusu Sultan'ı evlendirdi. Koçak, sürüdeki koç ile evlendirdiği Sultan için köy meydanında davullu zurnalı kına organizasyonu yaptı. Davetliler doyasıyla eğlenirken, Sultan'a da kına yakıldı.

Kentte, restoran zinciri bulunan Ali Koçak, yaklaşık 1,5 yıl önce Kurban Bayramı için kurbanlık almak için bir çiftliğe gitti. Koçak, çiftlikte 10 günlük bir kuzuyu fark etti. Kuzuyu çok seven Koçak, hayvanı sahiplenip, 'Sultan' adını verdi. Sultan'a çocuğu gibi bakan Ali Koçak, hayvanı tatile götürdü. Koçak, Sultan 1 yaşına bastığında da kuzusu için doğum günü partisi düzenledi. Kuzu ile arasındaki ilişkisi çevredekilerin de ilgisini çeken Koçak, 1,5 yaşına gelen 'Sultan'ı, sürüdeki 'Seyfo' isimli koç ile evlendirmeye karar verdi. Koçak, Sultan ile Seyfo için düğün öncesi kına organizasyonu düzenledi. Köy meydanında düzenlenen kına organizasyonuna davul ve zurna getiren Koçak, kuzusu Sultan'ı süsleyip kına yaktı. Koçak ve organizasyona gelen misafirler ise oynayarak doyasıya eğlendi.

'SULTAN'LA İLGİLENEN BİR KOÇ VARDI, 'EVLENDİREYİM' DEDİM'

Sultan ile ayrı bir bağı olduğunu söyleyen Ali Koçak, "10 günlükken onu sahiplendim. Plaja götürdüm, denize götürdüm, kitap okudum. Çok gezdik. Birinci yaş gününü kutladık. Hayvanlarla aram zaten çok iyidir ama Sultanı çok sevdim. Sürüde onunla ilgilenen bir koç vardı. Baktım çok ilgileniyor. Ben de onları evlendirmek istedim. Böyle bir kına organizasyonu düşündük. Davul zurna ekibi çağırdık. Köylüler de katıldılar. Eşimiz dostumuz geldi, güzel bir ortam oldu. Güzel bir düğün olduğuna inanıyorum" dedi.

- Bursa