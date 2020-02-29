Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına organizasyonu da yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına organizasyonu da yaptı - Son Dakika

Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına organizasyonu da yaptı

28 dakika önce

BURSA'da, işletme sahibi Ali Koçak 10 günlükken sahiplendiği, tatile götürüp, doğum günü partisi düzenlediği kuzusu Sultan'ı evlendirdi.

Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına organizasyonu da yaptı, System.String[]
BURSA'da, işletme sahibi Ali Koçak 10 günlükken sahiplendiği, tatile götürüp, doğum günü partisi düzenlediği kuzusu Sultan'ı evlendirdi. Koçak, sürüdeki koç ile evlendirdiği Sultan için köy meydanında davullu zurnalı kına organizasyonu yaptı. Davetliler doyasıyla eğlenirken, Sultan'a da kına yakıldı.

Kentte, restoran zinciri bulunan Ali Koçak, yaklaşık 1,5 yıl önce Kurban Bayramı için kurbanlık almak için bir çiftliğe gitti. Koçak, çiftlikte 10 günlük bir kuzuyu fark etti. Kuzuyu çok seven Koçak, hayvanı sahiplenip, 'Sultan' adını verdi. Sultan'a çocuğu gibi bakan Ali Koçak, hayvanı tatile götürdü. Koçak, Sultan 1 yaşına bastığında da kuzusu için doğum günü partisi düzenledi. Kuzu ile arasındaki ilişkisi çevredekilerin de ilgisini çeken Koçak, 1,5 yaşına gelen 'Sultan'ı, sürüdeki 'Seyfo' isimli koç ile evlendirmeye karar verdi. Koçak, Sultan ile Seyfo için düğün öncesi kına organizasyonu düzenledi. Köy meydanında düzenlenen kına organizasyonuna davul ve zurna getiren Koçak, kuzusu Sultan'ı süsleyip kına yaktı. Koçak ve organizasyona gelen misafirler ise oynayarak doyasıya eğlendi.

'SULTAN'LA İLGİLENEN BİR KOÇ VARDI, 'EVLENDİREYİM' DEDİM'

Sultan ile ayrı bir bağı olduğunu söyleyen Ali Koçak, "10 günlükken onu sahiplendim. Plaja götürdüm, denize götürdüm, kitap okudum. Çok gezdik. Birinci yaş gününü kutladık. Hayvanlarla aram zaten çok iyidir ama Sultanı çok sevdim. Sürüde onunla ilgilenen bir koç vardı. Baktım çok ilgileniyor. Ben de onları evlendirmek istedim. Böyle bir kına organizasyonu düşündük. Davul zurna ekibi çağırdık. Köylüler de katıldılar. Eşimiz dostumuz geldi, güzel bir ortam oldu. Güzel bir düğün olduğuna inanıyorum" dedi.


- Bursa
Ali Koçak, Bursa, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KDV indirimi mobilya sektörüne "can suyu" oldu
Bursa'ya şehit ateşi düştü İdlib'de şimdiye kadarki en net görüntü! TSK bombalamaya devam ediyor Sınırdan bir acı haber daha geldi! 1 askerimiz şehit düştü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 09:10:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına organizasyonu da yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]