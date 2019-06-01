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Tatile LGS rötarı

14 dakika önce

BAYRAM tatilinde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak olan Bodrum'da yaşanan hareketliliğin bayramın ilk gününde zirve yapması bekleniyor.

Tatile LGS rötarı, System.String[]
BAYRAM tatilinde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak olan Bodrum'da yaşanan hareketliliğin bayramın ilk gününde zirve yapması bekleniyor.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezi Bodrum hareketlendi. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri, ulaşımı koordine etti. Güvenlik önlemleri ve denetimler arttırıldı. Bayram tatilinde yerli ve yabancı yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak Bodrum'da, rezervasyonların daha çok bayramın ilk gününde başladığı bildirildi. Bugün için halk plajları ve restoranlarla özel plajlarda fazla yoğunluk yaşanmadı.
'Her şey dahil' konseptiyle çalışan otellerin plajlarındaki yoğunluk dikkat çekti. Bayramın birinci gününden itibaren kentteki doluluk oranının tam kapasiteye ulaşacağı belirtti. Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, rezervasyonların bayramın ilk günü artacağını belirterek, "9 günlük bayram tatilinde yoğun rezervasyonlar, özellikle 3- 5 gün arasında değişiyor. Bunların da yoğunluğu, bayramın ilk günü başlıyor. Bugün yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle tatiline geç başlayacak olanları düşünürsek, Bodrum'da bir anda yoğunluk beklemiyoruz. Bayramın birinci gününden itibaren yüzde 100 doluluğa ulaşacak Bodrum'da ikinci konutlar, oteller, tekneler ve yakınlarının yanında konaklayacak kişi sayısının yaklaşık 1 milyon olacağını düşünüyoruz" dedi.


- Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, LGS, Bodrum, Güncel
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