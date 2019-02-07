Son Dakika Haberleri: Tatili Bilimle Geçirdiler

Tatili Bilimle Geçirdiler

36 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TUBİTAK ile birlikte şehrimize kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde de büyük ilgiyle karşılaştı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TUBİTAK ile birlikte şehrimize kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde de büyük ilgiyle karşılaştı. Tatil süresince Bilim Merkezi'ni yaklaşık 14 bin kişi gezdi.

Kayseri Bilim Merkezi'nin sağladığı imkanlarla öğrenciler tatili bilimle geçirdiler. Yarı yıl tatilinde ziyaretçilerini bilimle buluşturan Kayseri Bilim Merkezi, farklı etkinliklerle bilimsel düşüncenin yerleşmesine katkılarını sürdürdü.

Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde sadece Kayseri'den değil Kayseri dışından da misafirleri ağırladı. Türkiye'nin farklı illerinden Kayseri'ye gelen bilim severleri, Bilim Merkezi'ndeki sergi düzenekleri ve ülkemizin en büyük planetaryumu ile buluşturan Kayseri Bilim Merkezi, öğrenciler için dört dönem halinde Kış Bilim Kampı da düzenledi.

Kayseri Bilim Merkezi'ni yarı yıl tatili boyunca yaklaşık 14 bin kişi ziyaret etti. Yoğun ilgi gören bilim kamplarına ise farklı yaş gruplarından 100 öğrenci katıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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