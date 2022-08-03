Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı - Son Dakika
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Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı

03.08.2022 16:07

Türkiye'deki tatilleri biten gurbetçiler Avrupa'ya dönüş yolunda hüzünlü anlar yaşadı. Duygularını anlatan ve vatandaşlara, "ülkenin kıymetini bilin" çağrısı yapan gurbetçi Gülşah Didim, "Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı" dedi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için geçen ay ülkeye gelen 1 milyonu aşkın gurbetçi, hüzünlü dönüş yolculuğunda hem Edirne'de hem de Bulgaristan'daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN GURBETÇİLER GÖSYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İş imkanları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yıllar önce sevdiklerini geride bırakıp çalışmak için Avrupa ülkelerine göç eden gurbetçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle birlikte anavatan Türkiye'de geçirmek için temmuz ayından itibaren Türkiye'ye geldi. Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçilerden bazıları ise ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadı. Gurbetçilerin Türkiye'de yaklaşık 1 ay süren tatilleri sona ermeye başladı. Sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler, hem Edirne'de hem de Bulgaristan'daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gurbetçilerin Türkiye'ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken hüzün yaşadığı Kapıkule Gümrük Kapısı'nda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kapıkule'de işlemleri tamamlanan gurbetçiler, Kapıkule'nin karşı kapısı Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda da yoğunluk oluşturdu. Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı

"AVRUPA'YA ÖZENMEYİN, TÜRKİYE ÇOK FARKLI"

Türkiye'de geçirdikleri sürenin çok güzel olduğunu ancak dönüş yolunda olduğu için üzüntülü olduğunu söyleyen Ayşe Ersoy, anavatan Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.

Gurbetçi Gülşah Didim de Türkiye'de yaşayan vatandaşlara "ülkenin kıymetini bilin" çağrısı yaparak, "Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı" şeklinde konuştu.

Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı

"ÜLKEMİZİN HAVASINI NE KADAR TENEFFÜZ EDERSEK BİZİM İÇİN KÂR"

Türkiye'den ayrılırken burukluk yaşadığını söyleyen Özden Biricik, her geldiğinde toprağı öpmek istediğini vurguladı.

Bir diğer gurbetçi Hüseyin Bulduk da, "Şu an ülkemden ayrılıyorum ve ülkemizdeki son nefesimiz. Ülkemizin havasını ne kadar teneffüs edersek bizim için kar. Ülkemizin türkülerini bile dinlerken tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı - Son Dakika

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