Son Dakika Haberleri: Tatili Fırsat Bilen Çocuklar Kendi Oyuncaklarını Yapıyor

Tatili Fırsat Bilen Çocuklar Kendi Oyuncaklarını Yapıyor

1 saat önce

Gaziantep'te okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar Gaziantep Oyuncak Müzesi içerisinde yer alan oyuncak atölyesinde hem eğleniyor hem de kendi oyuncaklarını yapıyor.

Tatili Fırsat Bilen Çocuklar Kendi Oyuncaklarını Yapıyor, System.String[]
Gaziantep'te okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar Gaziantep Oyuncak Müzesi içerisinde yer alan oyuncak atölyesinde hem eğleniyor hem de kendi oyuncaklarını yapıyor.

Gaziantep'te yer alan ve 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Oyuncak Müzesi, tatil dönemlerinde çocukların uğrak noktası oluyor. Aileleriyle müzeye akın edip burada yer alan oyuncak atölyesine giren çocuklar hem oyun oynama hem de kendi oyuncaklarını yapma imkanı buluyor.

Atölyede oyuncaklarının her aşamasını kendileri yapan çocuklar hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu da yaşıyor. Müzede 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için kurulan atölyede eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilirken, çocukların el ve zihin becerilerinin kukla gibi oyuncaklar yaparak geliştirilmesi hedefleniyor.

Atölyeye girip kendi oyuncaklarının yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklardan Damla İrem Duru, "Burada kendi çabamızla eğlenceli kuklalar yapıyoruz. Yani okul tatil olduğu için canımız sıkılınca buraya gelip eğleniyoruz. Burada kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyoruz" derken, Aylin Alkurt isimli çocuk ise "Ben buraya kukla yapmaya geldim. Okulların tatil olduğu dönemde burada çok eğleniyorum. Burada kukla yaparken kendimi çok iyi hissediyorum. Bize bu imkanı sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

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