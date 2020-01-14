Tatili fırsat bilen çocukların kızak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatili fırsat bilen çocukların kızak keyfi - Son Dakika

Tatili fırsat bilen çocukların kızak keyfi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bunu fırsat bilen çocuklar ise kızakla kayarak keyif çıkardı.

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Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bunu fırsat bilen çocuklar ise kızakla kayarak keyif çıkardı.


Başkale'de etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri; kar küreme, tuzlama ve toplama çalışmalarına başladı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kapanan 14 mahalle ve 9 mezra yolunun tekrar açılması için çalışmalarına devam ediyor. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken, araba ve evlerin camları buz tutarken binaların çatılarında ise uzun buz sarkıtları oluştu.


Kış mevsiminin çetin geçtiği Başkale'de kar en çok çocukların yüzünü güldürüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu ilçede, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kayarak keyifli bir gün geçirdi.


Aile büyüklerinin yardımıyla bidon, boru ve korniş kullanarak yaptıkları kızaklarla Yeni Mahalle'deki tepelere çıkan çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Çocuklardan Şevket Tekin, karın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kızakla kaymanın keyif verici olduğunu belirten Tekin, "Arkadaşlarımızla bir araya gelip karlı tepelerde kayıyoruz. Kızaklarla rampalardan atlayış gerçekleştiriyoruz" dedi.


Çocuklardan Serdar Ertaş da, sabah fırtına ve buzlanmadan dolayı tatil haberini alır almaz kayma pistine geldiklerini ifade ederek, "Eğlenceli zaman geçiriyoruz. Çok güzel oluyor" şeklinde konuştu. - VAN

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
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