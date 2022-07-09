Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı - Son Dakika
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Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı

09.07.2022 16:21

Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı Sivas'ta kontrolden çıkarak yol kenarında devrilen araç hurdaya döndü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı Sivas'ta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan aracın yol kenarına uçtuğu kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkarak yol kenarında devrilen araç hurdaya döndü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan aracın yol kenarına uçtuğu kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Çimento Fabrikası Kavşağında meydana geldi. K.Ş. yönetimindeki 52 LD 307 plakalı Peuget marka araç, yüksek hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan yolcuyu çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı - Son Dakika
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