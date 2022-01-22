TATİLİN İLK GÜNÜNDE ÇOCUKLAR, KAYARAK EĞLENDİ - Son Dakika

KAYSERİ'de, sömestir tatilinin ilk gününü bazı öğrenciler karda kayarak geçirdi.

Kentte karnesini alan 314 bin 736 öğrenci için 15 gün sürecek tatil başladı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 2 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı çocuklar aileleri ile Talas ilçesindeki Rifat Yıldırım Yaşam Parkı'na geldi. Kızak, tepsi ve poşetlerle alana gelen çocuklar, tatilin ilk gününü kayarak geçirdi.

Babasıyla kayak yapmayan gelen Beril Nisa Aslan, "3'üncü sınıfa gidiyorum. Okullar tatil oldu. Burada kızakla kaymak çok heyecanlı. Tatil çok güzel geçmeye başladı. Babamla parka gelip, kızakla kayıyorum. Çok eğleniyorum" dedi.

2'nci sınıf öğrencisi Çınar Doğan ise, "Tatil çok iyi gidiyor. Kahvaltıyı yapıp hemen alana geldik. Kızağımla kayıyorum. Çok heyecanlı. Çok mutluyum" diye konuştu.