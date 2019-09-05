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Tatilin keyfini Büyükşehir'le çıkardılar

3 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik kampları sona erdi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik kampları sona erdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Karacaali Deniz Kampı ve Kestel Alaçam İzcilik Kampı olmak üzere iki farklı noktada gençleri ağırladı. Gençlerin doğa ve sporla iç içe zaman geçirmesine fırsat veren yaz kampları, 11 ile 13 yaşlar arası gençler için 6'şar gün halinde planlandı. Gemlik Karacaali Deniz Kampı, 4'ü erkek ve 6'sı kız kampı olmak üzere toplam 10 dönem olarak planlandı. Gemlik Karacaali'deki tesisteki kamptan 1300 genç yararlanırken, gençler temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, kano eğitimi, yüzme, canlı langırt, badminton, bisiklet, açık hava sineması, bocce, basketbol, müzik, dart, masa tenisi, mangala, satranç, plaj voleybolu ve plaj futbolu faaliyetlerinden yararlandı.


Kestel Alaçam İzcilik Kampı'nda da 11 ile 17 yaş arası gençler, 6'şar gün halinde kaldı. Burada da kamp 7'i erkek ve 4'ü kız olmak üzere toplam 11 dönem olarak gerçekleşti. Her dönemde 130 kişinin katılacağı kamptan yaz boyunca 1430 genç faydalandı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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