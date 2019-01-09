Tatilin Keyfini Çıkardılar
1 saat önce
Niğde'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.
Niğde
'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.
Niğde'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından okullar tatil edildi.
Bunu fırsat bilen çocuklar ise evden getirdikleri poşet, tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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