Tatilin Son Eğlencesi: "Baloncuk Şov"
1 saat önce
Sömestr tatilini eğitici ve öğretici atölyelerin yanı sıra birbirinden renkli etkinliklerle Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde geçiren minik ziyaretçiler, ders başı öncesi "Köpük Balon Şov" yaptılar.
Sömestr tatilini eğitici ve öğretici atölyelerin yanı sıra birbirinden renkli etkinliklerle Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde geçiren minik ziyaretçiler, ders başı öncesi "Köpük Balon Şov" yaptılar.
Optimum'da bu kez Bubble Room Eğlence Arenası vardı. Sabun ve sudan oluşan havuzlara daldırdıkları halkaları üfleyerek, etrafa saçılan irili ufaklı köpük baloncuklarla çocukluklarını yaşayan minik ziyaretçiler, tatilin son günlerinde eğlendiler.
Çocuklar eğlenirken, onları izleyen aileleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Çocuklar AVM'nin zemin katında oluşturulan alanda baloncuklarla eğlenirken, görevli gençlerin köpüklerle yaptıkları gösteri ise ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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