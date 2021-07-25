Tatilin son günü denize akın ettiler - Son Dakika

Zonguldak'ta 9 günlük bayram tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar denize akın etti. Eve dönüşü son güne bırakanlar ise yoğunluk oluşturdu. Ekipler denetimlerini sürdürdü.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılarak 9 güne çıkarılmasının ardından son gün yollarda yoğunluk oluştu. Tatilin son gününü değerlendirmek isteyenler ise Kapuz, Kozlu, Uzunkum, Ilıksu ve Değirmenağzı plajlarına akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek çıkarttı. Vatandaşlar son günü serinlerken eve dönüşü son güne bırakanlar ise karayollarında yoğunluk oluşturdu. Ekipler tatilin son gününde de denetimlerini sürdürdü. İl geneli gerçekleştirilen denedimler drone ile havadan da desteklendi. Sürücülere yorgun halde direksiyona geçmemeleri istendi. Emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. - ZONGULDAK