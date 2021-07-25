TATİLİN SON GÜNÜNDE KONYAALTI SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK - Son Dakika

Tatilcilerin sahilde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Hava sıcaklığının 36,5, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilinin son gününde de sahildeki yoğunluk göze çarptı. Kimileri güneşlenmeyi tercih ederken kimileri de denize girip keyifli dakikalar geçirdi.

ANTALYA'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Konyaaltı Sahili 'ndeki yoğunluk devam etti.

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