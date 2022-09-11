TATİLİN SON GÜNÜNDE KONYAALTI SAHİLİNDE YOĞUNLUK

öğretim yılının başlamasına bir gün kala sahillerde yine yoğunluk oluştu.

Yerli tatilciler ve kent yaşayanları yaz tatilinin son gününü denizde yüzerek ve güneşlenerek değerlendirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağı turizm kenti Antalya'da, ünlü Konyaaltı Sahili yaz tatilinin son gününü iyi değerlendirmek isteyen yerli tatilciler ve kent yaşayanlarıyla doldu. Önceki günlere nazaran yer yer boşluklar olsa da sahil yaz dönemi boyunca olduğu gibi denize girmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı kentte sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı tatilciler ise kumların üzerine yatarak güneşlenmeyi tercih etti.

Öte yandan, sahilde bulunan kayalığın üzerine çıkan onlarca kişi ise tehlikeye aldırış etmeden suya atladı. Bazıları da denize sarkan halata tutunarak, metrelerce yükseklikteki falezlerin üzerine tırmanmaya çalıştı.