Gurbetçilerin "hüzünlü" dönüşleri devam ediyor - Son Dakika
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Gurbetçilerin "hüzünlü" dönüşleri devam ediyor

12.08.2022 12:15
Gurbetçilerin "hüzünlü" dönüşleri devam ediyor

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüşleri sürüyor.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüşleri sürüyor.

Türkiye'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan gurbetçiler, bir yıllık özlemle geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüş yolunda buruk ayrılıyor.

Bulgaristan tarafında işlemlerin zaman zaman yavaşlaması nedeniyle Kapıkule gümrük sahasında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Almanya'ya dönen Hakan Çoban, AA muhabirine, ana vatandan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunda burukluk hissettiklerini anlatan Çoban, "11 ay büyük bir özlemle tatili bekledik. Şimdi tatilimizi bitirdik, geri dönüyoruz. Tatil gibi inşallah yolumuz da hızlı geçer ve sağ salim Almanya'ya varırız. Giderken kendimizi zor tutuyoruz, ama yapacak bir şey yok." dedi.

Eşiyle Almanya'ya dönen Sefa Kayakçı ise dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu ifade etti.

Tatilin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini dile getiren Kayakçı, "İnşallah yine geri geleceğiz. İnsanın içi el vermiyor gitmeye. Orası da bizim bir memleketimiz oldu ama Türkiye bizim ana vatanımız. Gurbette Türkiye'nin her şeyini özlüyoruz." diye konuştu.

Hollanda'ya giden Yusuf Duman da dönüş yolunun zorlu olduğunu, özellikle Sırbistan ve Macaristan gümrüklerinde uzun sıralar oluştuğunu aktardı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüşleri devam ediyor - Son Dakika

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