Son Dakika Haberleri: Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar
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Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar

59 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde gurbetçiler, tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyor.

Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde gurbetçiler, tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyor.
Ailesiyle birlikte Ulaş'a gelen İbrahim Berke Yenigün, AA muhabirine, "Ailemizle akrabalarımızı ziyarete geldik. İlçe merkezinde bulunan Ulaş Gölü çok hoşumuza gitti, burada her gün kuzenlerimle oltayla balık tutuyoruz. Tatilimizde hem dinleniyor hem de eğleniyoruz." dedi.
Ulaş'ta yaşayanların bu gölün kıymetini bilmesi gerektiğini aktaran Yenigün, "Burada temiz hava, sessizlik ve yaban kuşları var. Biz bu imkanlara sahip değiliz. İnşallah seneye tekrar ailemle birlikte Ulaş'a gelerek yılın yorgunluğu burada atacağım." ifadelerini kullandı.
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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