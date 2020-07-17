Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar - Son Dakika

Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler, tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler, tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyor.

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Tatilini balık tutarak geçiren Ulaş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Semih Atalay, "Evde kitap okuyorum, öğleden sonra da Ulaş Gölüne gelerek arkadaşlarımla hem dinleniyor hem de balık tutuyorum." dedi.


Atalay, "Gölümüz çok güzel. Burada temiz hava, sessizlik, sakarmeke ve diğer yaban kuşları güzel görüntü oluşturuyor. Balık tutup gölü izlemek tüm yorgunluğumuzu alıyor. Böyle bir imkana sahip olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar - Son Dakika
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