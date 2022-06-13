Tatlar Deresi'ndeki arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor - Son Dakika
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Tatlar Deresi'ndeki arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor

13.06.2022 15:52

Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları Helikopter destekli arama ANKARA - Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor.

Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları

Helikopter destekli arama ANKARA - Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor.

Tatlar Deresi'ndeki arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor
Tatlar Deresi'ndeki arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor
Tatlar Deresi'ndeki arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor
Tatlar Deresi'ndeki arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Helikopter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatlar Deresi'ndeki arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatlar Deresi'ndeki arama çalışmaları helikopter destekli devam ediyor - Son Dakika
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