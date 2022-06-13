Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika
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Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)

13.06.2022 12:36

Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (2)

Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)

YORUMLAR
500
AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (4) AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (4) AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (5) AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (5)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tatlar Deresi ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika
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