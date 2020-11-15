Tatlı bir mola için: Kandilli Pastanesi

Paris'in o şık butik pastanelerine uçak biletine gerek kalmadan ışınlandığınızı düşünün... Kandilli Pastanesi içeri adım attığınızda çalışanların üniformaları, dekorasyonu ve ürünlerin 'albenili' görüntüsüyle sizi etkilemeyi başarıyor. 'Luxury patisserie' (lüks pastane) konseptinin bir temsilcisi olan pastanede kahvaltı için yumurta çeşitleri, peynir tabagˆı, pankek ve bowl (kase) gibi çeşitler sunuluyor. Pastalarsa günlük hazırlanıyor. Menüde her damak zevkine uygun pasta çeşidi bulmak mümkün. Gözünüzü döndürecek güzellikteki vitrinde seçim yaparken zorlanabilirsiniz. Fiyatlar kahvaltı için kişi başı 50-70, pastalar 50-60, çay-kahve çeşitleriyse 20-30 lira arasında değişiyor.

Mekan haftanın altı günü 9.00-19.30 arasında hizmet veriyor, pazartesileri kapalı. Mutlaka rezervasyon gerekiyor. Ayrıca içeride misafir ağırlama süresi 1.5 saatle sınırlı. Butik bir mekan olması nedeniyle çocuklu aileler için mama sandalyesi yok ve içeriye bebek arabası alınmıyor. Kandilli İskelesi'ne çok yakın. Evlere paket servisleri de var.

Kandilli İskele Cad. No: 28 Üsküdar/İstanbul

(0216) 322 22 22