Tatlı Çay temizlendi

Çankırı'da şehrin içinden geçen Tatlı Çay, iş makineleriyle temizlendi.

Çankırı Belediyesi ve Devlet Su İşleri 52. Şube Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan temizlikte, çay içinde birikmiş moloz, kuru dal parçaları, plastik atıklar iş makeneleri yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, DSİ yetkililerine ve ekiplerine teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın evsel atıklarını çaya atmayarak bu çalışmanın sürekliliğine önemli bir katkı sağlamasını arzuluyoruz. Temizlik çalışmaları sayesinde görüntü kirliliği ve kötü kokuları da engellemeye çalışıyoruz. Amacımız temiz bir şehir, duyarlı bir halk ve yaşanabilir bir Çankırı." diye konuştu.