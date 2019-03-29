Son Dakika Haberleri: Tatlı'dan Milli Sporcu Unvanı Alan Öğrencilere Ziyaret

Tatlı'dan Milli Sporcu Unvanı Alan Öğrencilere Ziyaret

1 saat önce

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, milli sporcu unvanı alan öğrencilerle bir araya geldi.

Tatlı'dan Milli Sporcu Unvanı Alan Öğrencilere Ziyaret, System.String[]
Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, milli sporcu unvanı alan öğrencilerle bir araya geldi.

Tatlı, kentte bulunan Malatya Spor Lisesini ziyaret ederek, öğrenciler ve okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Avrupa ve Balkanlar'da düzenlenen uluslararası şampiyonluk müsabakalarına katılarak milli sporcu unvanı alan öğrencileri tebrik eden Tatlı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.


Tekvandoda 8, badmintonda 1, yürüyüşte 5, tırmanışta 2 olmak üzere 16 öğrenci, milli sporcu unvanı almaya hak kazandı.

Ziyarete, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve Battalgazi İlçe Şube Müdürü Sedat Katıksız da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Avrupa, Malatya, Güncel
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