Son Dakika Haberleri: Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı
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Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı

25 dakika önce

DÜZCE'de, ocak üstünde unutulan tatlı şerbetinin olduğu tencere alev aldı.

Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı, System.String[]
DÜZCE'de, ocak üstünde unutulan tatlı şerbetinin olduğu tencere alev aldı. Yangın itfaiye tarafından södürülürken, dumandan etkilenen Nigar Çağlarım hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Dereli Tütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar Çağlarım, sabah saatlerinde  Ramazan Bayramı için yaptığı tatlının şerbetini hazırlamak istedi. Ancak ocak üstünde unuttuğu şerbet dolu tencere aniden alev aldı. Alevler aspiratöre sıçrayınca yangın büyüdü. Aynı binada bulunan komşuların dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangını kendi çabaları ile söndürmek isterken dumandan etkilenen Nigar Çağlarım ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:49 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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