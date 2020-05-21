Tatlı imalathanelerine bayram denetimi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi gıda sağlığı denetimi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı imalathanelerine yönelik hijyen denetimleri gerçekleştirdi.



AK Partili Bağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde bayram günlerinin vazgeçilmez tadı olan tatlılar için tatlı imalathanelerinde denetimler gerçekleştirdi. İftar saatinden sonra ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlere katılan belediyenin sağlık işleri müdürlüğüne bağlı gıda sağlığı denetimi ekipler, öngörülen hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.



Kurallara uyulması sevindirdi



Genel olarak tatlı imalathanelerinde hijyen kurallarına uyulduğu gözlenirken, denetimlerin bayrama kadar devam edeceği kaydedildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle gıda sağlığının büyük önem kazandığını ifade ederek, "Her şeyin telafisi olur fakat sağlığın telafisi olmaz.Kurallara uyan esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR